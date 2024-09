Giornata del cuore. Screening gratuito

Giornata mondiale del Cuore, anche a Fabriano, con il patrocinio del Comune di Fabriano, diverse associazioni di volontariato saranno a disposizione della popolazione con iniziative gratuite volte alla prevenzione, in particolare delle malattie cardiovascolari. Come ieri anche oggi, per tutta la giornata, sarà possibile effettuare screening e visite e molto altro ancora, gratuitamente, nei pressi dell monumento ai caduti dei Giardini Regina Margherita (davanti al municipio) a partire dalle 9. Nella mattinata di oggi, a cura dei volontari di Uisp comitato di Fabriano si svolgerà inoltre la prima "Passeggiata del Cuore" con ritrovo alle 9 alla sede della Croce Azzurra di Fabriano in via Brodolini 22. "Attraverso un percorso urbano semplice – spiegano gli organizzatori di questa iniziativa - verranno raggiunti siti di interesse storico e culturale di Fabriano, per promuovere l’importanza del movimento attivo". Una domenica da dedicare alla salute, al benessere e al piacere di stare insieme.