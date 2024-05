Giornata del Mare, tesoro da custorire

Ogni anno l’11 aprile in Italia si celebra la Giornata del Mare per sollevare l’attenzione sulla bellezza, l’importanza e la fragile salute dei nostri mari e oceani. E’ un richiamo all’azione per la conservazione e la sostenibilità marina. Eventi educativi e di sensibilizzazione si svolgono lungo le coste e nelle comunità costiere. Agenzie governative, organizzazioni non profit e individui collaborano per promuovere la protezione degli ecosistemi marini e la riduzione dell’inquinamento. I mari forniscono cibo a milioni di persone, regolano il clima e sono un habitat cruciale per una straordinaria varietà di vita. Tuttavia, il loro equilibrio è minacciato dall’uomo; l’inquinamento da plastica è una delle sfide più urgenti. Milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono nei mari ogni anno, mettendo a rischio la vita marina ed entrando nella catena alimentare.

Anche il surriscaldamento globale minaccia la salute degli ecosistemi marini. La protezione delle aree marine, la pesca sostenibile e la riduzione delle emissioni di gas serra sono passaggi essenziali per preservare i mari. Ma la Giornata del Mare è anche un’occasione per celebrare la bellezza e la diversità dei nostri mari. Molti progetti di conservazione stanno ottenendo successi, grazie all’impegno delle comunità locali e degli attivisti. La Giornata del Mare ci ricorda che tutti abbiamo un ruolo da svolgere: con consumi più consapevoli o con pulizia delle spiagge, ciascuno può far sì che i nostri mari rimangano un tesoro per le generazioni future.

Mario Yehia IIIC