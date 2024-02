Giornata del ricordo. Ecco il programma

Si terrà ad Ancona, domani, alla Facoltà di Economia Giorgio Fuà dell’UnivPm, la Giornata del ricordo 2024, in ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli dell’Istria, Fiume e Dalmazia. La manifestazione, organizzata dal Comune di Ancona, avrà inizio alle ore 10 all’ingresso della Facoltà in piazza Martelli, 8. Alla presenza delle autorità civili e militari, nell’atrio dell’edificio si procederà alla deposizione di una corona di alloro in omaggio alle vittime. Alle 10,15 nell’aula C al secondo piano si procederà con i saluti isitituzionali, a cui seguiranno quelli delle Associazioni di Istria, Pola, Fiume Dalmazia, dell’Anvgd e dell’Unione degli istriani, che prenderanno parte alla manifestazione. Interverrà all’incontro con una lectio magistralis il professor Stefano Pilotto, storico di Trieste e docente in vari Istituti accademici in Italia e all’estero. Saranno presenti in aula gli studenti di diverse scuole della città. La giornata in ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli dell’Istria, Fiume e Dalmazia si chiuderà con una pièce teatrale degli studenti del liceo scientifico Galilei di Ancona, dal titolo “Dialogo tra esule e nipote”.