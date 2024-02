Giornata del ricordo tra lectio magistralis e spettacolo degli studenti

Giornata del ricordo 2024 in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli dell’Istria, Fiume e Dalmazia: si terrà ad Ancona sabato prossimo, 10 febbraio, la cerimonia organizzata dal Comune e dalla Facoltà di Economia ‘Giorgio Fuà’ dell’Università Politecnica delle Marche (inizio alle ore 10).

Alla presenza delle autorità civili e militari, nell’atrio dell’edificio si procederà alla deposizione di una corona di alloro in omaggio alle vittime.

Alle 10,15 nell’aula C, al secondo piano, si procederà con i saluti istituzionali, a cui seguiranno quelli delle Associazioni di Istria, Pola, Fiume Dalmazia, dell’ANVGD e dell’Unione degli istriani, che prenderanno parte alla manifestazione.

Interverrà all’incontro con una lectio magistralis lo storico Stefano Pilotto, docente in Storia della Relazioni Internazionali e di Storia dell’Integrazione Europea all’Università di Trieste, oltre che in altre Istituzioni scientifiche nazionali e internazionali. Saranno presenti in aula gli studenti di diverse scuole della città.

La giornata in ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli dell’Istria, Fiume e Dalmazia si chiuderà con una pièce teatrale realizzata dagli studenti del liceo scientifico Galilei di Ancona, dal titolo ‘Dialogo tra esule e nipote’.

Nel pomeriggio, sempre di sabato 10, è prevista, dalle 14,30 alle 18,30, la visita al famedio del Marinaio italiano presso la Chiesa dei Santa Barbara, a cura della Deputazione di Storia Patria per le Marche.

Per informazioni e prenotazioni su questo appuntamento ci si può rivolgere a l’Edicola IAT, Punto informativo per turisti e cittadini - Piazza Roma, Ancona +39 3392922855. Orario di apertura: dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Lunedì Chiuso.