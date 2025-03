Giornata della donna: tre intitolazioni dedicate a Iotti, Montalcini e Arteconi

La città celebra la Giornata internazionale della Donna con un programma di iniziative che mettono al centro il contributo delle donne nella società, la lotta contro la violenza di genere e la promozione della parità. La giornata si aprirà domani alle 11 con la cerimonia di intitolazione di tre spazi pubblici a figure femminili di grande rilevanza. Saranno inaugurati il parco "Nilde Iotti" nella zona Borgo, i giardini "Rita Levi Montalcini" nella zona Pisana e via Rina Arteconi nella zona Borgo. Tre nomi che rappresentano l’impegno femminile nella politica, nella scienza e nella Resistenza, a testimonianza del contributo delle donne al progresso della società. L’intitolazione di questi spazi pubblici rappresenta un segno tangibile del riconoscimento del valore delle donne nella storia e nella comunità locale.

A mezzogiorno poi sarà presentato il progetto co-housing "Casa Alba", un’iniziativa a sostegno delle donne vittime di violenza, realizzata in collaborazione con il Comune, l’Ambito Territoriale sociale 10, l’associazione "Artemisia", la cooperativa sociale Polo9 e Farmacom. L’assessore alla Comunità e alla Solidarietà Maurizio Serafini plaude al progetto che prevede un’abitazione destinata ad accogliere temporaneamente donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza, fornendo loro un ambiente sicuro e il supporto necessario per raggiungere l’autonomia economica e sociale. Farmacom ha messo a disposizione l’alloggio mentre Ikea ha contribuito donando il mobilio necessario per arredare gli spazi in modo funzionale e accogliente.