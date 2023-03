Giornata della legalità, 400 studenti all’Astra “Per non finire nella rete”

i vigili a scuola

Castelfidardo, 28 marzo 2023 - Da tempo la Polizia locale di Castelfidardo è all’avanguardia nell’organizzazione di iniziative volte a diffondere una cultura ed un’educazione alla legalità alle generazioni più giovani. Un percorso virtuoso lungo il quale ha intessuto proficui rapporti di collaborazione con le dirigenze scolastiche del territorio, con esperti di vari rami e con tutti gli apparati delle forze dell’ordine, dando vita a progetti apprezzati e coinvolgenti. L’appuntamento in programma venerdì al cineteatro Astra alle 9.30 ne è l’ennesima dimostrazione.

L’iniziativa “Per non finire nella rete” è una delle azioni con cui si traduce nel concreto la campagna di informazione per la quale il nostro Comune ha ottenuto, grazie alla fondamentale collaborazione della Prefettura di Ancona, il finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del bando “Scuole sicure”. Una mattinata in cui una platea di oltre 400 studenti delle scuole medie e superiori, potranno ascoltare i consigli di relatori di eccezione, come il comandante della Compagnia Carabinieri di Osimo, tenente Colonnello Luigi Ciccarelli, e il dottor Luca Russo, analista forense nelle Procure della Repubblica, i quali metteranno a disposizione le loro competenze ed esperienze investigative per accompagnare i ragazzi in un viaggio interattivo in grado di illustrare le insidie della rete affinché l’uso e le potenzialità dei “social” vengano sfruttate come opportunità di crescita e non si trasformino in situazioni di grave pericolo. Annunciata la partecipazioni delle massime rappresentanze istituzionali, regionali e della Prefettura.