Giornata della memoria Al via le iniziative

Giornata della memoria ieri il via alle iniziative con l’incontro alla biblioteca multimediale dal titolo "Dalla parte della Resistenza. Pietre di Memoria e Liberazione. Storie di fabrianesi finiti nei campi di concentramento in Germania" con le relatrici Sofia Biagioli, Alice Cavalieri, Clelia Conti e in collaborazione con le scuole superiori cittadine. Si proseguirà il 5 febbraio (ore 21.15) al teatro San Giovanni Bosco con "Liebe Macht Frei" uno spettacolo tratto da una storia realmente accaduta nel Campo di Concentramento di Auschwitz. "Siamo impegnati a celebrare questa importante giornata nel ricordo di una pagina tragica e buia della nostra storia e nel contrasto a ogni forma di odio razziale" ricorda l’assessore Maura Nataloni. L’Unione montana dell’Esino-Frasassi, grazie al contributo degli operatori del Sbl Esino-Frasassi ha preparato un video-lettura liberamente tratta da "L’inferno sulla terra" di Sima Vaisman, dottoressa ebrea deportata ad Auschwitz. Opera che l’autrice decide di scrivere una settimana dopo essere stata liberata, per non dimenticare le atrocità e il dolore dell’olocausto. "Ricordare è un esercizio che ci rende liberi, la lettura uno strumento che ci aiuta a farlo" rimarcano dall‘Unione.