Giornata della Memoria, all’ex libreria Don Bosco Mambelli e Lorenzetti

Prosegue la serie di incontri organizzati dall’Anpi Marche in occasione della Giornata della Memoria. Oggi (ore 17,30) nell’ex libreria Don Bosco in corso Carlo Alberto, Renata Mambelli dialogherà con Guido Lorenzetti, autore del libro ‘La baracca dei preti di Dachau’.

Forse non tutti sanno che il più grande cimitero di sacerdoti cattolici del mondo non si trova in Vaticano ma a Dachau, all’interno del primo campo di sterminio costruito dai nazisti vicino Monaco. Tra il 1938 e il 1945, vi sono stati deportati 2.579 tra preti, seminaristi e monaci cattolici, insieme a 141 tra pastori protestanti e preti ortodossi. E 1.034 sono morti nel campo.