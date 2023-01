Giornata della memoria Arriverà il rabbino Di Segni

Giornata della Memoria 2023, l’Assemblea Legislativa presenta il programma delle iniziative. A firmare il documento ufficiale è stato lo stesso presidente del consiglio, Dino Latini, al centro delle polemiche per il mancato finanziamento delle Pietre d’Inciampo da presentare proprio in occasione del periodo delle celebrazioni, a corollario della giornata del 27 gennaio. Un segnale chiaro e distinto di come la nuova maggioranza abbia voluto cambiare il piano delle iniziative.

Una traccia delle Pietre dedicate alle vittime delle persecuzioni razziali in realtà resta visto che nel programma generale, anche in vista delle prossime edizioni, c’è l’idea di realizzare una guida Regionale sulle Pietre d’Inciampo posizionate negli anni nelle Marche. Di fatto però la produzione e l’applicazione a terra dei sampietrini dedicati ai giusti, ebrei e non solo, si fermano.

Venendo al programma, molto importante la seduta straordinaria del consiglio regionale, il 24 gennaio, dedicato alla Giornata della memoria, quando alla presenza delle autorità locali sarà in visita ad Ancona il professor Riccardo Di Segni, Rabbino Capo. Quel giorno, oltre a Latini e al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, prenderanno la parola Manuela Russi (Presidente Comunità Ebraica di Ancona), Marco Ugo Filisetti (Direttore generale MIUR – USR), Lorenzo Marconi (Presidente ANPI Marche), Silvana Giaccaglia (Presidente ANMIG), Marco Labbate (Istituto di Storia Marche) e Clara Ferranti (Rete Università per il Giorno della Memoria).

Tante le idee innovative messe in campo dall’ufficio di presidenza, il Progetto SION: un’opera d’arte finalizzata alla ricorrenza della memoria della Shoah che si completa attraverso il coinvolgimento degli abitanti di ogni comunità in cui verrà allocata.

Ogni anno e per comunità marchigiana scelta, verrà realizzata un’opera ad hoc al fine di avere nel tempo una rete del sentimento della memoria. Previste mostre fotografiche, la passeggiata ad Ancona dalla sinagoga al Campo degli Ebrei e la realizzazione di una sezione nella biblioteca del consiglio come mostra permanente di libri inerenti il tema della shoah. E poi progetti dedicati ai giovani sui ricordi della shoah, anche come didattica e formazione che saranno presentati in occasione della seduta aperta in consiglio regionale del 31 gennaio prossimo con un allestimento generale. A seguire spazio dedicato alla musica e al teatro con lo spettacolo ‘La ragazza con la fisarmonica’, protagonista Paola Giorgi, da programmare al Teatro delle Muse o allo Sperimentale di Ancona. Non mancheranno le presentazioni di libri con in scaletta già autori come Sergio Rizzo, Aldo Cazzullo, Mimmo Franzinelli e Giovanni De Luna. Infine, a Pesaro, una mostra molto importante dedicata a ‘Primo Levi: dalle leggi razziali alla scrittura creativa’.

Pierfrancesco Curzi