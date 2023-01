Giornata della memoria: gli eventi Itinerari ebraici e sinagoga aperta

Due itinerari dedicati a siti e memorie (incluse le pietre d’inciampo) della presenza ebraica ad Ancona, che culmineranno nella visita alla splendida Sinagoga di via Astagno, aperta per l’occasione. E’ l’iniziativa legata alla Giornata della memoria (27 gennaio), che si terrà domenica 29, curata dalla Direzione Turismo del Comune in collaborazione con la comunità ebraica dorica. Le due visite guidate (ore 10 e 10.30) partiranno da piazza Roma (prenotazioni 3392922855).

Intanto proseguono gli altri eventi organizzati da Anpi Marche, con la partecipazione della stessa comunità ebraica e di varie associazioni. Oggi alla Sala Vanvitelli della Mole (non in piazza Roma come inizialmente previsto a causa del maltempo) per l’intera mattinata sono previste letture di testimonianze e storie della deportazione nazifascista in Italia e in Europa. Domani pomeriggio (ore 17.30) nell’ex libreria Don Bosco in corso Carlo Alberto si parlerà del libro ‘Servigliano-Auschwitz. La storia di Grete Schattner’ di Paolo Giunta La Spada. Sarà presente la figlia di Grete Schattner, Giuliana Vannini. Martedì (ore 17.30) al Centro sociale comunale di via Ruggeri sarà la volta di ‘Carabinieri tra Resistenza e deportazione’ di Anna Maria Casavola, che dialogherà con Tamara Ferretti e il Generale Albino Amodio. Mercoledì (ore 17.30) si tornerà nell’ex libreria Don Bosco per ascoltare Guido Lorenzetti, autore di ‘La baracca dei preti di Dachau’, e Renata Mambelli, mentre giovedì 26, alla stessa ora, la Mole Vanvitelliana accoglierà Marco Severini, autore del libro ‘Fuga per la libertà’, che dialogherà con Aurora Ferraro.

Venerdì 27, Giornata della Memoria, istituzioni, associazioni e scuole dalle ore 9 alle ore 12 renderanno omaggio alle 23 pietre d’Inciampo della città in un ‘Percorso della Memoria’. Alla Mole previsti un ‘Concerto per la Memoria’ (ore 16.45), con il mezzosoprano Mariangela Marini e il pianista Lorenzo Felicioni, e la presentazione del libro ‘La rete nera’ di Luca Mariani (17.30), con letture dell’attore Mario Podeschi. Sabato e domenica, per l’intera giornata, in piazza Roma ci saranno altre letture di testimonianze e storie della deportazione nazifascista in Italia e in Europa.