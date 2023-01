Giornata della memoria: le iniziative Viaggio tra le 23 Pietre d’Inciampo

L’ampio programma della Giornata della Memoria ha vissuto ieri il momento più importante con il percorso commemorativo delle Pietre d’Inciampo che ha visto coinvolti 5 istituti superiori cittadini con 12 classi, le istituzioni, le associazioni, le organizzazioni promotrici. Il percorso che ha toccato 23 Pietre d’Inciampo della città con partenza dagli Archi, in via Fornaci comunali dove è presente la pietra dedicata alla figlia di Pietro Nenni, Vittoria, deportata ad Auschwitz nel giugno del 1942 e deceduta l’anno seguente. Le altre pietre d’inciampo sono state apposte in Corso Garibaldi davanti ai civici 18 -19 -28 e dedicate a Mosè Coen, Piero Sonnino, Enrica Coen; in Piazza del Plebiscito dedicata a Dante Sturbini; in via Via Bernabei, 12 per Alberto Pacifici; in via Goito 2 per Nella Montefiori; in Piazza Cavour, 10 dedicata a Andrea Lorenzetti; in via Via Isonzo, 54 per Gino Tommasi; in via Via Santa Margherita 5 per Achille Guglielmi, Gino Guglielmi, Elsa Zamorani.

Ecco gli ultimi appuntamenti: oggi intera giornata Gazebo a Piazza Roma con letture di testimonianze e storie della deportazione nazifascista in Italia e in Europa. Domani al mattino Gazebo a Piazza Roma con letture di testimonianze e storie della deportazione nazifascista .