Giornata della salute del pianeta. Il presidente Bello alla Camera

Il Presidente del Consiglio comunale di Senigallia e membro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aiccre), organismo del Consiglio d’Europa

è intervenuto come relatore alla Camera dei Deputati

in occasione della Giornata globale dedicata alla salute del pianeta, promossa

dal Center for Disease Control and Prevention e dalla Fondazione OneHealtho.

"L’evento nazionale di venerdì ha rappresentato una tappa e una testimonianza importanti - ha detto nel suo intervento il presidente Massimo Bello - per le istituzioni, il mondo scientifico e le università, le associazioni, gli operatori sanitari. La rete della salute è una realtà non soltanto nazionale, ma globale, e la città di Senigallia, in proposito, ha dimostrato lungimiranza e concretezza, condividendo, fin dalla nascita, il progetto, oltre ad essere stata la prima città delle Marche a realizzare il 14 ottobre scorso una giornata dedicata alla prevenzione".