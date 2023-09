Giornata della Salute: screening gratuiti

Giornata della Salute con screening gratuiti domani nella capitale del Verdicchio. Proseguono le prenotazioni telefoniche per una giornata all’insegna della salute. "La prevenzione è il miglior investimento che possiamo fare per avere più persone in buona salute, riducendo così il numero di malati in futuro" questa frase pronunciata dal ministro della salute Schillaci rappresenta l’intento con cui la Croce Verde e il Comune di Cupramontana organizzano la seconda edizione della "Giornata della Salute domani dalle 8:30 alle 20 alla casa delle associazioni. Sarà possibile accedere a servizi di visite mediche e valutazione parametri vitali, effettuare screening gratuiti quali elettrocardiogrammi, visite cardiologiche, ecografie e spirometrie con medici specialisti. Ci si può prenotare chiamando i numeri 353.3855141 o 333.4941046 dalle 10 alle 12 e dalle 18:00 alle 20. Saranno presenti anche gli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Ast Ancona, che incontreranno i cittadini per fornire informazioni sui principali temi della prevenzione al fine di acquisire comportamenti corretti e lungimiranti per prevenire le malattie cronico degenerative.