Giornata della terra. Campagna rifiuti targata. Marche Multiservizi

Per celebrare l’odierna Giornata della Terra (Earth Day), Comune e Marche Multiservizi Falconara rilanciano una campagna di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti. Il focus è sul Centro per la raccolta differenziata di via delle Saline, dove i cittadini possono conferire rifiuti ingombranti, specie quelli che non possono essere gettati nei cassonetti. Attualmente il Centro di via Saline è oggetto di un restyling che riguarda diversi aspetti, dall’organizzazione degli spazi alla segnaletica, un percorso che si concluderà entro fine mese. Resta comunque accessibile al pubblico dal lunedì al sabato (orario 14-17).

In questi anni il Centro di raccolta differenziata ha visto aumentare sensibilmente gli accessi (8.846 nel 2022, 9.690 nel ‘23, 10.086 nel ‘24). Nel primo trimestre del 2025 gli accessi sono stati 2.458, in linea con l’anno precedente. Il Centro è aperto principalmente ai cittadini residenti. Vengono raccolte diverse tipologie di rifiuti urbani, a integrazione della funzione dei contenitori posizionati sul territorio e degli altri servizi di raccolta differenziata attivi nel Comune. Sono in grado di ricevere anche quei rifiuti non collocabili, per natura o dimensione, nella raccolta stradale. In questo modo i rifiuti vengono destinati al recupero, al riciclo o ad un corretto smaltimento.