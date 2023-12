Giornata dell’Aids, 43 nuove diagnosi. Ma sono in diminuzione

Sono state 43 le nuove diagnosi di Hiv nelle Marche nel 2022, 6 in meno rispetto al 2021. I casi in 10 anni sono praticamente dimezzati, nel 2012 erano 85. I dati sono resi noti dalla Regione Marche in occasione del primo dicembre, Giornata Mondiale dell’Aids celebrata in tutto il mondo dal 1988. È stata la prima giornata mondiale della salute, una opportunità fondamentale per sensibilizzare al problema, esprimere solidarietà alle persone malate e ricordare coloro che hanno perso la vita. "Negli anni ‘80 era una malattia quasi sconosciuta contro la quale non si avevano armi che non fossero la prevenzione. Cancro e Aids erano le parole più temute. Alla fine di quegli anni apparivano i primi spot del Ministero della Sanità, dai toni crudi e allarmistici. Oggi che la malattia ha superato il traguardo dei 45 anni fa meno paura, ma ha ancora senso parlarne". A dirlo è l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. L’Hiv, virus dell’immunodeficienza umana, attacca e distrugge i linfociti responsabili della risposta immunitaria dell’organismo.

Ma è importante anche entrare nelle scuole ed insegnare la prevenzione ai giovani". Le persone che hanno scoperto di essere Hiv positive nel 2022 sono uomini nel 78,7% dei casi. L’età mediana è di 43 anni per gli uomini e 41 per le donne. L’incidenza più alta è stata osservata tra le persone di 30-39 anni e 25-29. La maggior parte delle nuove diagnosi è attribuibile a rapporti sessuali. Ad Ancona esiste un check point, un punto che offre la possibilità di effettuare i test di screening e di fare sensibilizzazione grazie alla collaborazione tra Clinica di Immunologia dell’Aou delle Marche, Comune di Ancona, Opere Caritative Francescane.