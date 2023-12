Giornata dell’albero: ecco 13 nuove piante

Celebrata la Giornata Nazionale degli Alberi, un progetto avviato grazie al Nucleo Forestale dell’Arma dei Carabinieri di Senigallia e che ha consentito la messa a dimora di ben tredici nuovi alberi sul territorio cittadino.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Nori De’ Nobili. Protagonisti gli studenti della Scuola primaria che, per l’occasione, hanno preparato con le loro insegnanti lavori, canzoni e poesie per ricordare e celebrare l’importanza degli amici alberi.

Un primo momento si è svolto presso il giardino della Scuola Primaria, dove sono stati messi a dimora due alberi di ciliegio. La mattinata è poi proseguita presso il Parco dei Colori nella località di Ripe dove hanno trovato spazio altre piante ad alto fusto quali olmo, roverella e faggio.

Presente, insieme all’Amministrazione, il Nucleo Carabinieri Forestale di Senigallia, che ha generosamente donato gli alberi per la realizzazione del progetto e che, nella persona del Comandante Brazzoli, ha avviato con i giovani studenti alcuni riflessioni sul ruolo fondamentale degli alberi per il nostro ecosistema, per la vita dell’uomo e per l’ambiente.