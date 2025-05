Giornata dell’infermiere, un convegno alla Mole

In occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere prevista per domani, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona organizza all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona dalle ore 8.30 un convegno riservato a Infermieri e Infermieri Pediatrici. Il titolo "Coraggio e Cambiamento: la sfida della professione infermieristica" toccherà anche gli aspetti motivazionali di una professione che soffre il crescente burn-out. "Il diritto alla salute non va solo garantito, ma fatto crescere attraverso azioni che tutelino le persone e le mettano nella condizione di accedere a servizi sempre più mirati e rispondenti alle proprie esigenze – dice Giuseppino Conti, Presidente di Opi Ancona – ma anche i sanitari, nello specifico l’infermiere, deve essere messo nelle condizioni di svolgere la propria professione in sicurezza e in serenità essendo spina dorsale dell’assistenza sanitaria". "L’auspicio di questa Giornata fissata in concomitanza con l’anniversario della nascita (il 12 maggio 1820) di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne – insiste Giuseppino Conti – è che la categoria degli Infermieri in termini di condizioni di lavoro, prospettive di carriera, riconoscimento economico trovi la giusta centralità ma purtroppo, di anno in anno non riscontriamo quel cambio di passo che auspicheremmo".