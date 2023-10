Giornata di preghiera e digiuno: la diocesi di Jesi risponde all'appello

Giornata per la pace. Martedì la diocesi di Jesi aderisce all’appello del cardinale Pierbattista Pizzaballa di una giornata di digiuno e preghiera per invocare il dono della pace in Terra Santa. Nella chiesa parrocchiale di Regina della Pace alle 7.15 si terrà la recita delle lodi mattutine e invocazioni per la pace, dalle 13 alle 14 l’ora di ascolto con letture e silenzio per accompagnare chi vuole fare il digiuno, alle 18 la preghiera del Rosario. Alle 18.30 il vescovo mons. Gerardo Rocconi (nella foto) presiederà la santa Messa e a seguire l’adorazione eucaristica. "In questo momento di dolore e di sgomento non vogliamo lasciare che la morte e i suoi pungiglioni siano la sola parola da udire", ha scritto il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini e presidente dell’Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa invitando i cristiani di Terra Santa. La Chiesa italiana, in unione ai cristiani di Terra Santa, ha proposto un giorno di digiuno, preghiera e astinenza per la pace. Mons. Gerardo Rocconi invita i fedeli a "partecipare alla preghiera nella parrocchia Regina della Pace".