Giornata di sport per ricordare Cristian

Grande festa nel fine settimana a Fabriano per il "memorial Cristian Alterio". Sabato pomeriggio sono scesi in campo i padroni di casa del Fabriano rugby, Macerata, Jesi, Pesaro, Fano, Falconara, Umbria e Cavezzo (provincia di Modena) sul campo intitolato proprio a Cristian.

Una giornata di sport e festa per raccontare a tutti la storia di Cristian, che con un gruppo di amici contribuì a costruire la storia della palla ovale cittadina. Il trofeo è stato portato a casa dalla compagine "old" formata da Fano e Pesaro che solo grazie alla differenza mete è riuscita a prevalere sulla formazione composta da Fabriano e Jesi. Il match finale si era concluso in parità. In campo anche i giovani delle under. I due fabrianesi accompagnati dal coach Giuseppe Nigro hanno contribuito alla vittoria per 31 a 0 contro Forlì e in quella 19 a 7 contro Rimini. Sconfitti i ragazzi dell’Under 18 (Fabriano, Jesi e Macerata), che hanno perso 36 a 0 a Pesaro. In campo per difendere i colori fabrianesi anche Antoine e Dolce.