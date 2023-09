Giornata europea delle lingue, premiati gli studenti

Presso l’Aula Magna "Anna Bettini Galeazzi" si è celebrata la Giornata Europea delle Lingue. Avviata nel 2001, questa iniziativa è nata con l’intento di celebrare le diversità linguistiche in Europa e promuovere la comprensione interculturale. Premiati per la lingua spagnola: Eleonora Zepparoni, Nicoletta Furlani, Marta Mancini, Valeria Sciore, Luna Napolitano, Sara Bernacchia, Sara Ripanti, Letizia Rosini; per la lingua tedesca: Giammarco Guerrini, Irene Angeletti, Ilaria Mazzoni, Giulia Provinciali, Sofia Santini, Ettore Accorroni; per la lingua francese Giulia Carloni, Chiara Tricarico, Martina Bonvegna.