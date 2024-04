Giornata in onore di Sergio Belardinelli oggi a San Rocco Giornata di omaggio a Sergio Belardinelli all'auditorium San Rocco di Senigallia, organizzata dal Club Occidente di Ancona. Il professore di Sociologia dei processi culturali dell’Università di Bologna sarà celebrato con una raccolta di saggi curata da Paolo Terenzi, in occasione della sua uscita dal ruolo accademico. Presenza di colleghi e allievi per onorare la sua lunga carriera universitaria.