Ancona
CronacaGiornata internazionale del Dono, la Lega del filo d'oro chiama l'Italia e l'Europa
21 ott 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
Giornata internazionale del Dono, la Lega del filo d'oro chiama l'Italia e l'Europa

"Vogliamo ribadire l'urgenza di costruire un’Italia e un’Europa davvero accessibili", dichiara Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle persone Sordocieche della Fondazione Lega del Filo d'oro

Fondazione Lega del Filo d'oro

Osimo, 21 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Europea della sordocecità che cade domani, la Fondazione Lega del Filo d'oro, da oltre 60 anni punto di riferimento per la sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, riaccende l'attenzione su questa disabilità unica e specifica, per dare voce a chi non vede e non sente e alle tante famiglie che chiedono soluzioni concrete per il futuro dei propri figli. 

“In questa Giornata così importante, vogliamo ribadire l'urgenza di costruire un’Italia e un’Europa davvero accessibili – dichiara Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle persone Sordocieche della Fondazione Lega del Filo d'oro –. La recente entrata in vigore dell'Accessibility Act europeo rappresenta un'occasione di riflessione e di azione concreta sui temi dell'accessibilità, che per noi persone sordocieche significa diritto alla mobilità, alla comunicazione e all'informazione: diritti fondamentali per poter studiare, lavorare, partecipare alla vita culturale, sportiva e sociale. La tecnologia offre nuove e affascinanti opportunità, ma anche barriere sempre più complesse: per questo è necessario ricordare che l'accessibilità non è solo questione di strumenti, ma di scelte umane e politiche. Ora che questa direttiva europea è diventata vincolante, dobbiamo lavorare insieme per costruire un Paese realmente accessibile”.

Da oltre sessant'anni la Lega del Filo d'oro porta nelle sedi istituzionali e nell'opinione pubblica la voce delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, oltre 1 milione e 400mila in Europa, e delle loro famiglie. In questi anni, molto lavoro ha riguardato la piena attuazione alla Legge 107/2010, che riconosce la sordocecità come disabilità unica e specifica. La nuova definizione, se approvata, segnerà un cambio di passo concreto: riconoscere la sordocecità a prescindere dall'età significa garantire davvero il diritto alla salute e all'assistenza e, soprattutto, il pieno esercizio dell'autodeterminazione.

