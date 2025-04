Giornata mondiale dedicata alla Terra: ecco il programma

Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra. Per onorarla si terrà all’Orto Botanico della Selva di Gallignano dell’UNIVPM, un evento dalle 15 fino alle 19 circa con una merenda sul prato. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Ancona. Sarà un evento di didattica ambientale, aperto alla cittadinanza, sostenuto dall’Orto Botanico dell’Università Politecnica delle Marche, Legambiente Marche, l’Associazione Culturale “La Casa di Leo”, l’Associazione Culturale “I Trucioli”.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutta la cittadinanza sulla necessità della salvaguardia e della conservazione della biodiversità, e del rispetto della natura, sottolineando l’importanza ecosistemica degli insetti impollinatori, per i quali è stato predisposto un apiario didattico proprio presso l’Orto Botanico di Ancona.

Programma della giornata: il ritrovo è previsto per le ore 15 con le seguenti attività: · ore 15:15 – Laboratorio per tutti i bambini, con la creazione di candele in cera d’api, e “bombe” di semi, di specie autoctone, utili agli insetti impollinatori; i bambini poi sperimenteranno all’Orto, sul prato, quanto prima hanno appreso nel laboratorio.

· ore 15:15 – Letture itineranti per adulti, sotto gli alberi, per creare un’attenzione particolare all’ambiente ed in questo caso agli alberi presenti qui all’Orto Botanico.

· ore 16:45 – Osservazione di fiori ed impollinatori, in collaborazione con l’Apicoltore Marco Lorenzini, di Apicultura del Conero. E’ prevista una visita all’Apiario dell’Orto Botanico, nel quale l’Esperto spiegherà ed illustrerà il lavorio delle Api, e la loro importanza nell’ecosistema.

· ore 17:30 – Ristoro sul prato

· ore 18:00 – Spettacolo per tutti al Laghetto.

Titolo “Apa, che te dice la capa”; evento conclusivo.