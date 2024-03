Giornata mondiale del rene, al via gli screening

Cade oggi la giornata mondiale del rene: la Nefrologia, Dialisi e Trapianto Rene dell’azienda ospedaliero Universitaria delle Marche organizza una giornata di screening. Dalle 10 alle 16 i medici e gli infermieri della Sod Nefrologia, Dialisi e Trapianto Rene, diretta dal prof Andrea Ranghino, rileveranno a titolo gratuito la pressione arteriosa e se necessario sarà eseguito un esame urine. Sarà distribuito materiale informativo sulla salute dei reni e consigliata eventuale visita nefrologica. L’iniziativa si svolgerà nell’atrio principale una giornata di screening dedicata alle malattie renali. "Tale servizio – spiegano i promotori - è rivolto soprattutto a persone con diabete, ipertensione arteriosa, anziani o con storia di malattia renale inclusi calcoli renali". Questa proposta rientra nell’ambito del progetto "Porte Aperte in Nefrologia" organizzato dalla Fondazione Italiana del Rene. Ecco le regole d’oro per prevenire le malattie renali: praticare attività fisica in maniera regolare, sottoporsi a regolari check-up per la glicemia e la pressione, mangiare sano e controllare il peso. Non fumare, ridurre il sale, specie quello aggiunto e sostituirlo con aromi e spezie, bere in abbondanza, tenere sotto controllo la funzione renale. Infine assumere farmaci solo sotto stretto controllo medico.