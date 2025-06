Giornata mondiale del rifugiato: si inizia

Tre giorni di eventi per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato. L’iniziativa prevede mostre, incontri, spettacoli e dibattiti con la cittadinanza da oggi al 21 giugno, tra il teatro delle Muse e il quartiere Archi di Ancona. Nella tre giorni l’obiettivo è di restituire alla città un’immagine concreta del lavoro portato avanti ogni giorno da operatori, associazioni e famiglie, con l’obiettivo di favorire percorsi di integrazione e autonomia. Si comincia quindi oggi pomeriggio alle 18, nella sala Clio delle Muse, dove l’associazione Anolf presenterà il libro "Con loro come loro. Storie di donne e bambini in fuga" di Gennaro Giudetti e Angela Iantosca, alla presenza degli autori. In serata, al cinema teatro Italia, sarà proiettato il documentario "From Ground Zero", con la partecipazione del produttore Paolo Spina.