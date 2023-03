Giornata mondiale della fauna: è festa

Il Parco Zoo Falconara celebra la Giornata mondiale della fauna selvatica di venerdì, con due incontri in programma domenica. Il primo appuntamento con il pubblico sarà alle 11.30 nel reparto che ospita gli okapi: una preziosa occasione per approfondire la conoscenza di questa misteriosa e affascinante specie, che attira sempre tanti visitatori nella struttura situata a Barcaglione. Nel pomeriggio invece, alle 16, lo staff didattico-scientifico del giardino zoologico guiderà invece i visitatori in un viaggio alla scoperta della nuova voliera grifoni. Qui, attraverso il racconto tratto da Dieci storie di Successo, si parlerà dell’importanza di sostenere e proteggere questi maestosi rapaci, altra specie caratterizzante del Parco Zoo Falconara. In entrambe le occasioni il focus della giornata sarà il ruolo centrale svolto dagli zoo nella conservazione in natura delle specie a rischio estinzione. E in questo, in Italia, anche la struttura falconarese rappresenta un’eccellenza. L’occasione, dal quartiere generale del grande giardino zoologico marchigiano, è anche quella per ricordare che da ieri il Parco è aperto tutti i giorni, ad eccezione del martedì, dalle 10 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30).