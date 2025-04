Giornata mondiale della salute. Passeggiate, una caccia al tesoro e un defibrillatore alle Palombare

L’assessorato alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Ancona, in linea con gli obiettivi della Rete Città Sane Oms, celebra la Giornata Mondiale della Salute 2025 mettendo in campo una serie di iniziative gratuite dal titolo "Ancona inForma". Ieri la presentazione dell’iniziativa in Comune con la partecipazione dell’assessore ai Servizi Sociali, Manuela Caucci, Martina Perugini per Hort, Davide Rossini di Aeuphoria Run Club, Benedetta Ruggeri direttore sanitario Ast Ancona, Daniela Cimini del dipartimento di prevenzione dell’Ast Ancona, Alessandra Baldini dell’Ufficio promozione salute del Comune di Ancona.

Le iniziative, rivolte ai bambini, giovani e alla cittadinanza saranno a partecipazione gratuita e prenderanno il via domenica 6 aprile alle 9.30 in piazza Martelli con una passeggiata dal Cardeto al Passetto in collaborazione con Avis ‘Ancona Cammina’. Alle 10 una Caccia al tesoro all’interno del parco del Cardeto in collaborazione con la Cooperativa Sociale Hort che coniugherà l’esplorazione dell’area verde con attività educative sulla salute e il benessere coinvolgendo le famiglie in una serie di giochi, quiz e sfide.

Lunedì 7 è prevista l’inaugurazione del defibrillatore installato nel quartiere Palombare di Ancona, all’interno del progetto "AnconaCittàCardioprotetta" donato dall’associazione Unbeatbles Odv, durante il quale verrà effettuata una dimostrazione dello strumento. Nel pomeriggio sono in cartellone una tavola rotonda dal titolo "Insieme per la salute" (ore 16,30), una sessione di yoga della risata (ore 18) e alle 18,30 una corsa collettiva e non competitiva da Palazzo del Popolo fino al Passetto.