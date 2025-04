Giornata mondiale della Terra, appuntamento all’orto botanico

C’è anche Ancona tra le città che partecipano all’odierna "Giornata Mondiale della Terra". All’orto botanico della Selva di Gallignano dalle ore 15 alle 19 si terrà un evento di didattica ambientale aperto alla cittadinanza che intende sensibilizzare sulla necessità della salvaguardia e della conservazione della biodiversità, e sul rispetto della natura, sottolineando l’importanza ecosistemica degli insetti impollinatori, per i quali è stato predisposto un apiario didattico.

Si inizia con un laboratorio per bambini che prevede la creazione di candele in cera d’api, e ‘bombe’ di semi di specie autoctone, utili agli insetti impollinatori. A seguire letture itineranti per adulti sotto gli alberi per creare un’attenzione particolare all’ambiente, in questo caso agli alberi dell’orto botanico. Si potranno poi osservare fiori e impollinatori insieme a un apicoltore, e visitare l’apiario dell’Orto Botanico, dove un esperto spiegherà il lavorio delle api e la loro importanza nell’ecosistema. Alle ore 17.30 merenda sul prato, seguita da uno spettacolo per tutti al laghetto e l’evento conclusivo ‘Apa, che te dice la capa’.

Sabato Ancona parteciperà all’iniziativa promossa da Plastic Free Onlus, che si occupa di raccolta dei rifiuti e di sensibilizzazione ambientale, contribuendo così alla più grande mobilitazione civica nazionale contro l’inquinamento da plastica. Il 10 maggio invece a Portonovo è in programma un evento speciale promosso dalla Rainbow di Iginio Straffi e da Marevivo nell’ambito della ‘Sea Academy by Mermaid Magic’. La ‘Mermaid Magic Beach’, allestita per l’occasione sulla spiaggia della Torre de Bosis, a ospitare attività educative come il ‘Mermaid Beach Clean-Up’, tra laboratori creativi, quiz e giochi a tema, guidati dagli esperti di Marevivo, per insegnare, divertendosi, l’importanza della salvaguardia marina. Attesa la partecipazione straordinaria della sirena Merlinda, mascotte della serie firmata dalla Rainbow, che mostrerà ai bambini come rimuovere i rifiuti marini con l’aiuto del battello ecologico Pelikan e dei sub Marevivo.