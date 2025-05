Giornata mondiale senza tabacco: camminata in centro

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, la UISP di Ancona, in collaborazione con AST Ancona, Comune di Ancona- Assessorato Servizi Sociali e la LILT sezione di Ancona, organizza per domenica una camminata per la salute dal titolo “Accendi una passione, non la sigaretta”. Ritrovo alle 9 al Monumento ai Caduti del Passetto di Ancona. L’iscrizione gratuita è consigliata ai fini della partecipazione

Alle 9.30 partenza per la camminata in direzione parco del Cardeto (ingresso via Birarelli) con guida turistica dedicata. L’iscrizione è gratuita. Agli iscritti sarà distribuito materiale informativo e gadget. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.

Ogni anno l’OMS promuove la Giornata mondiale senza tabacco, “World No Tobacco Day” per evidenziare i rischi per la salute associati al consumo di tabacco e sostenere politiche efficaci per ridurne il consumo. Il Comune di Ancona che aderisce alla Rete OMS “Città Sane” nell’ambito dell’attività prevista dalla rete, promuove i sani e corretti stili di vita e per questo sostiene la giornata senza tabacco individuata dall’OMS nel 31 maggio di ogni anno e che quest’anno ad Ancona si concretizza con l’iniziativa della camminata in città del 1° di giugno.