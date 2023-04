Giornata nazionale del mare, porte aperte ai cittadini

In occasione della Giornata Nazionale del Mare, la Marina Militare ha aperto nei giorni scorsi le sue basi alla popolazione, per sviluppare in grandi e piccini la cultura del mare e valorizzarlo come elemento di grande valore culturale, scientifico ed economico, dai traffici marittimi alle risorse sottomarine.

Per l’occasione ad Ancona, il Quartier Generale Marina ha aperto le porte della base navale Athos Fraterale presso il porto di Ancona per il libero ingresso della popolazione Dopo quasi tre millenni, il futuro dell’Italia continua a dipendere fortemente dal mare e dalle opportunità che esso offre.