"Giornata nazionale del paesaggio"

Giornata nazionale del paesaggio, il Comune di Morro d’Alba lancia il programma per sostenere questa iniziativa, attraverso la cultura, mettendo in rete il suo monumento più importante, il Camminamento di ronda, La Scarpa e gli istituti culturali del suo territorio: il Museo Utensilia che ospita la collezione permanente del Maestro della Fotografia Mario Giacomelli, la biblioteca comunale con delle letture dedicate ai bambini, e l’Auditorium Santa Teleucania che ospita ancora la mostra regionale Storie da Musei, Archivi e Biblioteche e alcune opere del pittore Luca Morici. Oggi e nel weekend prossimo, dal mattino fino alla sera la passeggiata lungo il Camminamento di ronda, la Scarpa, monumento architettonico unico in Europa, orgoglio del borgo di Morro d’Alba insieme al suo vino Lacrima, sarà accompagnato dalla musica in filodiffusione di Ludovico Einaudi, che favorirà l’immersione dello sguardo nella suggestiva campagna marchigiana. Ingresso libero. Domani alla biblioteca comunale saranno proposte ai bambini delle letture scelte, per promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme. Anche qui ingresso libero.