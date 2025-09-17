Il papà di un extraterrestre

Il papà di un extraterrestre
Giornata speciale al Podesti. Il ministro tra gli studenti nei laboratori dei loro mestieri: "I tecnici non sono di serie B"

Visita di Valditara: è stata la prima volta per una scuola professionale della città. I ragazzi gli hanno anche regalato un paio di occhiali da sole da loro realizzato. Poi cuffie e microfono per rilasciare un’intervista sul suo percorso scolastico.

Il gioco del Monopoli rivisitato per imparare cos’è la partita doppia e studiare contabilità e finanza, un progetto tecnico che permette ad un ascensore di muoversi e trasportare materiale, come nascono una lente a contatto e un paio di occhiali e le tecniche per diventare un parrucchiere o una parrucchiera. L’istituto professionale Podesti Calzecchi Onesti ha aperto ieri le porte al ministro della Pubblica Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, di passaggio in questi giorni nelle Marche, per mostrargli a livello pratico cosa creano gli alunni durante le ore di lezioni. Poco prima delle 10 è stato accolto dal preside Rosario Suglia e dalla dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Donatella D’Amico per fare subito un giro nei laboratori dell’istituto, creati anche grazie ai fondi del Pnrr, e toccare con mano cosa viene insegnato agli studenti che saranno i lavoratori del futuro.

Valditara è rimasto colpito da tanto impegno e ha elogiato alunni e professori per un percorso scolastico di "fondamentale importanza per l’economia del nostro Paese". E’ stata la prima volta di un ministro in una scuola professionale della città. La scelta è ricaduta sul Podesti perché l’istituto lo ha invitato. "Sarebbe un errore tragico pensare che l’istruzione tecnico professionale – ha osservato il ministro – formi studenti di serie b o di serie c e sarebbe tragico pensare che siano percorsi che penalizzano il futuro dei giovani. Qua si costruiscono le fondamenta della nostra società. I ragazzi sono gli alfieri di un mondo che cambia, sono i pilastri di una società sempre più moderna".

Al laboratorio di ottica il gruppo di studenti della IV D ha voluto regalare al ministro un paio di occhiali da sole da loro realizzato. Gli studenti del corso di Comunicazione lo hanno fatto sedere ad una postazione dotata di cuffie e microfono per rilasciare un’intervista sul suo percorso di studi. "Ho fatto liceo classico e poi Giurisprudenza", ha risposto Valditara. Poi ha raggiunto l’auditorium dove ha parlato a tutti gli studenti presenti. "Sono stato la settimana scorsa in Danimarca, al consiglio informale dei ministri dell’istruzione dell’Unione Europea – ha detto Valditara – riguardava il tema dell’istruzione tecnico professionale e un pizzico di merito lo ha anche l’Italia. Voi state studiando in un settore che è fondamentale per la crescita di tutti noi". Sul divieto dei cellulari alle superiori il ministro ha detto che non torna indietro e niente deroghe nemmeno per l’utilizzo durante l’intervallo. "E’ proprio lì che vanno maggiormente vietati – ha osservato – in Estonia uno studio ha dimostrato che i ragazzi non si parlavano più, chattavano nell’ora della merenda e navigavano nel web. Credo che bisogna difendere e incoraggiare le relazioni tra studenti, dobbiamo tornare a costruire con della carta e del nastro adesivo una palla per giocare nei corridoi come facevamo noi da ragazzi. Abbiamo già vissuto il dramma delle relazioni a distanza sotto il Covid e che hanno determinato un crollo psicologico di tanti giovani".

Giuseppe Valditara