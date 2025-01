"Giornata stupenda nel ricordo di Panico"

Quella che alla vigilia appariva già come una certezza, ha trovato in effetti una splendida conferma: "Una giornata stupenda, in memoria del nostro grande amico bianconero". Così Andrea Mosca, titolare della storica ditta di idraulica di Torrette, all’esito di una domenica in cui tre squadre dello Juventus Club di Ancona, due squadre della Polizia locale di Falconara e una squadra della Polizia locale di Ancona, sono scese in campo al PalaBadiali per omaggiare la memoria di Manuel Panico, il viceispettore falconarese scomparso nel 2022 in seguito ad alcune complicanze legate al Covid.

L’evento ha riscosso grande partecipazione e, nel ricordo di Manuel, grande fan bianconero e professionista straordinario nel suo lavoro, è stato possibile effettuare una donazione consistente alla Fondazione ‘Un battito d’ali Onlus’, che aiuta i bambini cardiopatici. A vincere il torneo, la Juve Club di Ancona. Premio di miglior portiere a Michele Cellotini, quello di miglior attaccante a Manuel Belardinelli. I riconoscimenti sono stati offerti da patron Mosca. È seguito un pranzo all’Oasi Cannetacci di Castelferretti. Con i pensieri all’amico Manuel, sempre vivo nel ricordo di parenti, amici e colleghi.

Giacomo Giampieri