Giornate del Fai, in centinaia alla scoperta della storia cittadina

Grande successo per le ‘Giornate FAI di Autunno’. Ieri e sabato in città sono stati cinque i siti aperti: la Chiesa del Gesù, quella di San Domenico, Palazzo Benincasa con la Biblioteca Amatori (solo per i soci), Santa Maria di Portonovo e il cimitero monumentale del Commonwealth. Molto attesa, come sempre, l’apertura della Chiesa del Gesù, rimasta chiusa per molti anni, e solo di recente a disposizione dei cittadini in occasione di vari eventi.

Solo ieri mattina oltre sessanta persone hanno varcato la soglia dell’edificio, con la sua splendida facciata firmata dal Vanvitelli. La visita è stata resa più agevole per la decisione di vietare la sosta e la fermata delle auto in piazza Stracca, mentre la circolazione è stata limitata solo sabato, con una transenna posta in piazza San Francesco.

Ad accogliere i visitatori sono stati i volontari della Delegazione Fai di Ancona e gli studenti dell’Istituto Savoia-Benincasa, che hanno fatto da ciceroni illustrando le opere d’arte presenti nella chiesa, oltre che le sue caratteristiche architettoniche. Presenti, tra gli altri, gli insegnanti Alessandro Guerra e Francesca Paolinelli e l’architetto Annalisa Apolloni, volontaria Fai.

Di particolare interesse l’illustrazione dei dipinti presenti nella chiesa, perché, spiega la professoressa Paolinelli, "sono opere di cui si sapeva poco, anche per via della lunga chiusura della chiesa. I ragazzi si sono preparati facendo una ricerca storica che per loro ha rappresentato anche uno stimolo alla conoscenza, all’approfondimento. L’obiettivo dell’iniziativa infatti è anche quello di stimolare in loro un senso di appartenenza. Se si conosce un bene lo si ama e lo si rispetta’. Obiettivo raggiunto, a quanto pare. I ragazzi hanno messo grande entusiasmo in questa esperienza di ‘volontariato’, tanto da ricevere i sinceri complimenti di alcuni visitatori.