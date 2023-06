Giornate dell’Archeologia Tesori tutti da scoprire

Un weekend all’insegna della cultura grazie alle ‘Giornate Europee dell’Archeologia’. La Direzione Regionale Musei Marche propone aperture straordinarie, conferenze, laboratori e visite guidate. Ai visitatori viene dedicata un’ampia offerta di occasioni per andare alla scoperta del mondo dell’archeologia.

Alla Rocca Roveresca di Senigallia domani (ore 17.30) è prevista una presentazione delle ceramiche dipinte della collezione, a cura di Amanda Zanone. Per informazioni e prenotazioni 07163258 e [email protected] Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona oggi (ore 16 e 17.15) ospita la visita guidata "Piante e fiori tra mito e archeologia" e ‘Il piccolo erbario del MAN Marche’, evento pensato per i più piccoli e le loro famiglie. Prenotazione consigliata (071202602).

Domani (ore 17.30) conferenza ‘La raccolta numismatica del M.A.N. Marche: storia, conoscenza e prospettive’, in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per le Marche. Interverranno il numismatico Roberto Tomassoni e il direttore del museo Diego Voltolini. All’Antiquarium di Numana oggi (ore 21.30) e domani (ore 17.30) itinerario tematico "La Tomba della Regina di Numana: la deposizione, la scoperta, l’esposizione. Un viaggio lungo duemilaseicento anni". Prenotazioni 0719331162. All’Archeodromo (sabato ore 20.30-22.30, domenica ore 17-20) si potrà visitare un’abitazione picena ricostruita e vedere la riproduzione di una fornace per la cottura dei vasi e quella delle armi e di alcuni oggetti usati dai Piceni.

r. m.