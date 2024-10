Giornate delle famiglie al museo: tante le proposte in provincia

Torna l’ormai tradizionale appuntamento con ‘Famu’, la giornata Nazionale delle famiglie al Museo. Ad Ancona il Museo Archeologico (ore 16.30) propone ‘C’è un pianeta da salvare’, un percorso giocoso dedicato ai più piccoli, alla scoperta di reperti archeologici e dettagli di Palazzo Ferretti. I bambini uniranno le loro forze per ricomporre insieme, attraverso indovinelli, rebus e prove da superare, il puzzle della Terra e per riscoprire attraverso il passato il valore della natura e i buoni comportamenti necessari per preservare l’ambiente.

Il Museo Diocesano (ore 17) affronta il tema di questa edizione, ‘Un Museo Green’, raccontando come la natura e l’ambiente sono rappresentati nelle opere esposte. E’ previsto un percorso che permetterà di scoprire le opere con l’aiuto di alcuni ‘amici speciali’, e di capire con quali materiali sono state realizzate e a quali energie rinnovabili rimandano. Si potrà ‘giocare’ con una riproduzione di un’opera avventurandosi in una sfida di memoria. Infine ci sarà un laboratorio in cui realizzare un quadro con materiali riciclati e riciclabili. Prenotazioni 3208773610 e www.museodiocesanoancona.it.

Alla stessa ora all’Antiquarium Statale di Numana sarà il dialogo tra uomo e ambiente a guidare grandi e piccini tra le sale. Oggetti e reperti archeologici accompagneranno i visitatori in un percorso volto a conoscere la musica, analizzando la sua parte più concreta: quali oggetti venivano usati per produrre suoni? Come erano fatti gli strumenti antichi? Ci sarà un percorso giocoso e interattivo fatto di tanti quesiti da risolvere, e un laboratorio creativo finale. Prenotazioni 0719331162 o antiquariumnumana@cultura.gov.it.

Altre iniziative sono previste alle Grotte di Camerano, dove si imparerà a riutilizzare i materiali e a pensare al futuro del nostro pianeta, al Museo Federico II Stupor Mundi di Jesi e al Museo Nori De Nobili di Trecastelli.