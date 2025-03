Giornate Fai: alla scoperta di scrigni nascosti

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano per la 33° edizione le Giornate Fai di Primavera, l’evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico, organizzato dal Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano Ets grazie all’impegno di migliaia di volontari. "Il Fai quest’anno compie 50 anni - afferma il vicesindaco e assessore alla cultura Riccardo Pizzi - un traguardo importante. E negli anni grazie al Fai abbiamo potuto conoscere nel dettaglio posti e luoghi in cui magari passiamo spesso ma non ci facciamo caso, anche coinvolgendo le scuole".

Anche quest’anno protagonisti saranno gli alunni di molti istituti scolastici della città, pronti a fare da ciceroni ai visitatori. Il borgo di Montignano, quello di Nidastore di Arcevia e di Castel Colonna, ma anche Palazzo Cherubini e la Chiesa Santa Croce a Ostra. E poi l’antico Molino Patrignani di Corinaldo, La Torre Civica e la chiesa di San Paterniano a Serra de’ Conti.

A Senigallia sarà possibile visitare le edicole sacre croci devozionali, il museo della Scuola dell’Educazione. Inoltre, nelle diverse tappe si vedranno alcune epigrafi che ricordano Senigallia raccontata da alcuni scrittori, quali Dante Alighieri, Guicciardini, Macchiavelli e il senigalliese Panzini. Si farà poi riferimento ad alcuni film girati a Senigallia e alle vecchie sale cinematografiche in disuso.