Giornate Fai, apertura del museo "Guelfo"

Apertura del museo Guelfo con visite guidate e la proiezione di un cortometraggio. Domani e domenica tornano anche a Fabriano le giornate Fai di autunno. Nella provincia di Ancona saranno 8 le aperture speciali di luoghi ricchi di storia e cultura accoglieranno i visitatori che potranno godere la bellezza dei nostri territori. Nel territorio fabrianese, il gruppo Fai di Fabriano con Stefano Santini nuovo capogruppo, ruolo ereditato da Rossella Quagliarini ha organizzato l’apertura del Museo Guelfo ospitato all’interno di un piccolo edificio ristrutturato a scopo espositivo che fa parte dell’importante ex-complesso del Convento e della Chiesa di San Francesco alle Logge. Il Museo nasce dalla volontà di tutelare e promuovere l’immenso patrimonio artistico di Guelfo (1937- 1997), tuttora oggetto di ricerca e catalogazione, custodito dalla Fondazione Museo Guelfo, costituita dalla prof.ssa Marisa Bianchini, sorella dell’artista scomparsa nel 2021. Quest’ultima ha donato al Comune di Fabriano il Museo Guelfo affinchè l’intera comunità si avvicinasse all’artista sentendone la poetica e la visione espressiva anche attraverso mostre, eventi culturali e progetti in sinergia con il tessuto artistico-culturale e gli istituti scolastici. Pittore, scultore, incisore, esperto in tecniche di lavorazione dei metalli e del vetro, Guelfo ha vissuto la vita della seconda metà del XX secolo con la passione per il gesto artistico e l’operosità della sua città natale, il respiro delle relazioni culturali europee, unite dall’amore per l’insegnamento ai ragazzi. All’interno del Museo la sala Guelfo, attraverso dipinti, vetrate, sculture e teleri, racconta la sua statura di artista che con gesti forti e colori richiamano il surrealismo fantastico e la visione onirica del suo vissuto, mentre nella sala Collezioni, si legge la sua capacità come intellettuale critico e collezionista inedito di entrare in contatto profondo, spesso fraterno, con i più importanti protagonisti dell’arte e della cultura delle avanguardie europee. Fondamentale la presenza degli studenti apprendisti Ciceroni, coadiuvati dal corpo docente, delle scuole coinvolte nel progetto di visita. Protagonisti gli studenti del Liceo Artistico E. Mannucci di Fabriano: sarà proiettato un "documetraggio" dal titolo "Guelfo e il sorriso del mondo" prodotto nell’ambito delle borse di studio promosse dalla Fondazione Museo Guelfo che sarà proiettato in una sala della Biblioteca Multimediale (ingresso adiacente al Museo Guelfo).