Giorni di trattative. Sciopero da scongiurare. Un Piano per le banche. I nuovi orari con errori

Sono giorni frenetici e decisivi in Conerobus, alla vigilia dell’adozione del nuovo orario invernale, pubblicato ieri già con degli errori, ma soprattutto con l’approvazione del Piano industriale da presentare alle banche. In più c’è anche la mannaia dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle Rsu di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal. Andiamo con ordine, partendo proprio dalla fine, ossia il tentativo che l’azienda avrebbe in serbo di scongiurare la giornata di agitazione dal lavoro fissata dai sindacati per il 24 settembre prossimo. Azienda e soci proprietari di Conerobus starebbero lavorando a un nuovo incontro con i sindacati, sempre in prefettura, da organizzare forse già entro domani mattina. Si tratta di una proposta per ora informale visto che le Rsu, e di conseguenza i territoriali, non avrebbero ricevuto alcun invito fino a ieri pomeriggio. Sciopero che, a quattro giorni dal voto, sta causando qualche mal di pancia, all’azienda e al socio di maggioranza, la giunta di centrodestra di Ancona. Tempo per discutere ancora c’è, sebbene i passi che Consiglio d’Amministrazione e direzione aziendale stanno compiendo vanno da tutt’altra parte. Mercoledì pomeriggio, dopo la presentazione alla stampa dei tagli all’11% per risparmiare 1,7 milioni di euro su base annua da mettere a bilancio sulla pelle dell’utenza e dei lavoratori, si è svolta la prima parte di uno dei Cd’A più delicati del nuovo corso in Conerobus. In oggetto c’è l’approvazione del Piano industriale, il prezioso pezzo di carta che l’azienda dovrà presentare al sistema finanziario territoriale la prossima settimana per tornare a ricevere credito nell’immediato futuro. Un’analisi talmente delicata, al punto che i lavori per arrivare alla firma condivisa da tutti i membri proseguono stamattina. Un piano assai complesso attraverso cui Conerobus sostanzialmente chiede ai suoi creditori principali, le banche appunto, di darle fiducia, partendo però da una base favorevole: Conerobus ha sempre pagato stipendi, contributi e rispettato le scadenze erariali. Nel documento troveranno spazio le previsioni di rientro dal segno meno del bilancio, oltre al taglio di 1.000 chilometri al giorno (che significa anche meno carburante e meno usura e manutenzioni ai mezzi) e al blocco del turn over. Come più volte ricordato dal Carlino, nel giro di sei mesi Conerobus perderà 32 dipendenti, in larghissima parte autisti, che non verranno sostituiti. L’ottimismo dell’azienda in vista del confronto con i suoi finanziatori nasce proprio da queste cifre. Il presente, intanto, parla dell’imminente entrata in vigore dell’orario invernale. Ieri Conerobus lo ha pubblicato a favore dell’utenza che tra cinque giorni dovrà interfacciarsi con il nuovo corso. Tempo poche ore ieri e già sono emerse le prime magagne sul sito web ufficiale di Conerobus. L’ufficio Programmazione e Pianificazione ha commesso alcuni errori su orari e percorsi, in particolare per quanto riguarda la linee 24 e 42. Errori che dovrebbero essere corretti in giornata.