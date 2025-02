Giorno del Ricordo: incontri e racconti

Una serie di iniziative per il ‘Giorno del Ricordo’, che si celebra lunedì 10 febbraio. Si partirà in anticipo a Falconara. Da sabato, infatti, in biblioteca sarà disponibile una selezione di testi dedicata curata dai bibliotecari. Domenica, invece, alle 17 al Centro Pergoli, l’evento promosso dal Comune con il dottor Emanuele Piloni, coordinatore dell’Unione degli Istriani delle Marche e discendente di esuli da Pisino e con il professor Giuliano Piccini, discendente di esuli da Pisino. La conferenza tratterà la storia di Istria e Dalmazia, dalle origini romane, passando per il periodo della Repubblica di Venezia, fino ad arrivare al XX secolo, con un focus sulle drammatiche vicende delle foibe e dell’esodo degli italiani. L’incontro si concluderà con le testimonianze di discendenti di chi ha vissuto le persecuzioni e l’esodo. Lunedì, quindi, alle 10.30 l’appuntamento è in piazza Martiri delle Foibe, a Castelferretti, davanti al monumento loro dedicato (foto), dove si svolgerà la commemorazione istituzionale. Venerdì 14, alle 17, all’auditorium Fallaci, il Rotary Falconara proporrà l’evento ‘Il Giorno del Ricordo per un futuro di pace’. Protagonisti Patrizia Giardini, Marcello Moscoloni, Carlo Cerioni e Maurizio Diambrini. Sarà un’occasione per ricordare il dramma delle foibe e dell’esodo attraverso letture teatrali, canti e testimonianze. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico e proseguire insieme verso un cammino di pace. Saranno proiettate immagini della mostra ‘L’esodo’, ospitata negli anni passati al Pergoli.