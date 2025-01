Giorno della memoria, al Gabbiano il docufilm dedicato a Liliana Segre

Il Comitato ‘Giorno della Memoria’, composto da Comune di Senigallia, Comunità ebraica di Ancona, Diocesi di Senigallia e Scuola di Pace ‘V. Buccelletti’ ha organizzato una serie di iniziative dedicate alla Memoria. Oggi alle 18 al Cinema Gabbiano sarà trasmesso il film – documentario dedicato alla senatrice a vita e testimone della Shoah, Liliana Segre, diretto dal regista Ruggero Gabbai. La storia continua a far vivere intense pagine di persone coraggiose. Come quelle del libro ‘La Rosa Bianca’, del giornalista e scrittore trentino Paolo Ghezzi, che sarà a Senigallia, sabato 25 gennaio 2025 alla biblioteca comunale ‘Antonelliana’ alle 17, per presentare il suo volume, edito dalle edizioni San Paolo. Domenica alle 18, sarà la sinagoga senigalliese, in via dei Commercianti, ad ospitare la celebrazione del ‘Giorno della memoria’, con gli interventi di Amos Zuares, comunità ebraica, Franco Manenti, vescovo diocesano e Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia. L’occasione sarà arricchita da "Le fotografie che fanno storia", elaborati grafici di studenti e studentesse di alcune scuole cittadine. "Le bambine di Terezin" è invece uno spettacolo teatrale con Paola Bordignon, per la regia di Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone. Sarà in scena martedì 28 gennaio, alle 21, al teatro ‘Portone’, con ingresso gratuito. La mattina di mercoledì 29 gennaio lo stesso spettacolo sarà proposto ad alcune classi scolastiche. "Per non dimenticare. Italia, i luoghi della memoria raccontano: Fossoli, Bolzano - Gries, Risiera di San Sabba" è la mostra promossa dalla Pro Loco Spiaggia di velluto e visitabile fino al 30 gennaio dalle 17 alle 19 nei locali dell’Expo- ex.