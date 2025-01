Giorno della memoria, ecco le Medaglie d’onore

Per il Giorno della Memoria, lunedì, il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, alle 11:30 consegnerà, nel Palazzo del Governo, le Medaglie d’Onore che il presidente della Repubblica concede ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti. Lo rende noto un comunicato della prefettura. Alla manifestazione partecipateranno autorità civili e militari e familiari degli insigniti. Gli insigniti sono: Aurelio Bacolini (deceduto), presenti i famigliari residenti a Barbara; Giovanni Licandro (deceduto), presenti i familiari residenti a Jesi; Alberico Lucarini (deceduto), presenti i familiari residenti a Jesi; Sante Boccanera, in vita; Marino Olivieri (deceduto) presenti i familiari residenti a Numana e Artiode Stella (deceduto) presenti i familiari residenti a Genga e Sassoferrato.