Giorno ricordo e polemiche: il cippo non si tocca

Cippo commemorativo del massacro delle foibe istriane e dell’esodo giuliano dalmata: non si placano le polemiche mentre oggi alle 15 nella sala Pilati della biblioteca comunale, alla presenza del consiglio comunale dei ragazzi si terrà un incontro sul tema. La giunta Ghergo, accusata di mancata partecipazione dall’Unione Istriani Marche sullo spostamento del cippo, non fa dietrofront. Il monumento resterà nel parco della Pisana sul quale è previsto un intervento di restyling nonostante l’Unione continui a chiedere lo spostamento ai Giardini Regina Margherita vicino all’altro monumento ai Caduti.

E nel frattempo a tornare all’attacco è Silvia Marchesini, coordinatrice cittadina di Fdi: "Dopo aver assistito allo spostamento furtivo del cippo commemorativo in un luogo peggiore di quello che finora lo aveva ospitato presso l’omonima via fabrianese, senza nessuna discussione preliminare con le forze politiche, le associazioni coinvolte dal protocollo stipulato nel 2021 (Unione degli Istriani) e i cittadini, siamo costretti, a sottolineare un altro ‘scivolone‘ della giunta Ghergo in occasione del Giorno del Ricordo. Pensavamo di averle viste tutte dopo aver letto la nota del coordinatore dell’Unione degli Istriani, il quale precisava di non essere stato interpellato sull’individuazione del luogo in cui porre il cippo. Ciò che ci sorprende è il comportamento tenuto in occasione della ‘commemorazione‘ il 10 febbraio. Definirla commemorazione, è un eufemismo, per non dire di peggio. Ci rifiutiamo di pensare che un amministratore di lungo corso come il presidente del Consiglio comunale Balducci e un ragazzo preparato come l’assessore Andrea Giombi, non conoscano il significato più autentico del termine commemorare. Malgrado ciò, ancora una volta nel silenzio più assoluto, senza che fossero invitati i consiglieri di opposizione ne’ i giornalisti, si è tenuta una cerimonia ‘intima’ a cui sono stati gli unici a partecipare".

Per Fdi "è un fatto gravissimo. Ci viene il sospetto, purtroppo, che la scarsa attenzione verso questa ricorrenza sia anche frutto dell’atteggiamento di una certa sinistra ben rappresentata in consiglio comunale, che non perde occasione per fomentare scontri ideologici desueti".

"Su sollecitazione dell’Unione Istriani delle Marche, che sottolineava l’urgenza di una nuova collocazione del cippo prima della giornata del ricordo – ha spiegato il sindaco Ghergo - il monumento è stato spostato al Parco della Pisana, in previsione della nuova riqualificazione del parco pubblico, destinatario di fondi Pnrr, che in questo modo riacquisterà centralità e decoro".