Giostre, maxi accampamenti. Piazzale dello stadio pieno di camion, trailer e furgoni. Carovane anche al Piano

Ancona, la città della gioia e delle giostre. Almeno tre i siti, più o meno stabili, in cui si sviluppano sia le attrazioni ludiche dell’attività che il quartier generale, quello nel piazzale antistante lo stadio Del Conero e il PalaRossini.

Un’area in lenta, ma costante espansione nel corso degli ultimi anni, ma non è chiaro se questo allargamento dei confini di quel sito siano pienamente sotto controllo da parte delle autorità. Oltre al nucleo abitativo ormai quasi residenziale a Passo Varano ci sono poi gli insediamenti ludici, ossia le giostre vere e proprie e qui la cosa si fa complessa.

Il Comune di Ancona, nell’ambito di ‘Ancona che brilla’, il Natale targato centrodestra, ha concesso l’uso di piazza Pertini per le giostre, poi tolte il 27 dicembre per lasciare spazio al concerto di Natalie Imbruglia e quindi autorizzate a essere rimontate dai titolari dell’attività. Tutte tranne alcune attrazioni, ‘parcheggiate’ in piazza d’Armi. Iniziamo però l’analisi della situazione con il sito di Passo Varano a due passi dalla sede delle Poste.

Il Carlino anni fa si era occupato della presenza di quel gruppo di roulotte e di altri mezzi che formavano il nucleo abitativo di alcune famiglie di giostrai. Nel corso del tempo, da allora, le cose sono abbastanza cambiate. Tra mezzi fissi o meno l’area di quello che possiamo definire un moderno accampamento è praticamente raddoppiata se non di più. Nulla di strano, ci mancherebbe, qualora l’aumento della superficie occupata sia a totale conoscenza dell’amministrazione comunale, trattandosi di suolo di sua proprietà. Altro tema la questione delle utenze e gli allacci con i beni di prima necessità, dall’acqua all’elettricità. Ma veniamo alla formazione del sito.

Oltre ai soliti carri-roulotte dove le famiglie vivono quotidianamente abbiamo notato un grande numero di camion, trailer, motrici e soprattutto furgoni, oltre ovviamente ad automobili. Decine e decine di mezzi motorizzati quasi si trattasse di una concessionaria. In particolare ci ha colpito la mole di furgoni dedicati al trasporto di materiale, mezzi in affitto per traslochi e altri servizi: ne abbiamo contati almeno una cinquantina.

L’area si trova in stretto collegamento con il parcheggio usato dai dipendenti delle poste, nella parte sinistra del maxi-parcheggio guardando la cittadella sportiva. Stando al numero incredibile di automezzi nel loro complesso, sembrerebbe che all’interno delle roulotte dove vivere ci siano parecchie persone, ma non è stato possibile conoscere dalle autorità quanta gente effettivamente viva lì dentro. Non mancano poi cumuli di materiali accatastati, magari rifiuti speciali da smaltire.

Da tenere presente che sono arrivate segnalazioni da parte di frequentatori della zona, di cani di grossa taglia lasciati liberi (e potenzialmente pericolosi per i passanti). Come se non bastasse, tutto questo è in contiguità con il parcheggio dello stadio del Conero sulle cui condizioni sorvoliamo. Quindi la domenica tra giostre, giostrai e macchine dei tifosi, non si capisce più nulla.

In piazza d’Armi, al contrario, la presenza dei giostrai è diversa, sebbene ci siano anche almeno un paio di roulotte residenziali.

Le poche attrazioni presenti lì, un autoscontro, una ruota e alcuna stand, sono attive soltanto il pomeriggio e in parte la sera. Tecnicamente dovrebbero stare assieme al resto delle giostre, tornate dai primissimi giorni di gennaio nella sede di piazza Pertini.

Il problema era che la centrale piazza anconetana non garantiva spazio per tutto il sito ludico, da qui la necessità di spacchettare concedendo uno spicchio del parcheggio del Piano. Una scelta non semplice viste le proteste di alcuni commercianti del Piano e la necessità da parte dell’assessore al patrimonio Eliantonio ad avviare un dialogo anche con la Marina, il cui centro di selezione si trova proprio in quella zona.

La questione sui controlli e sulle presenze nell’area di Passo Varano tocca invece la polizia locale e dunque l’assessore con la delega specifica anche all’ordine pubblico, Giovanni Zinni.