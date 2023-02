Cammina lungo via Oberdan, la polizia lo ferma e lo trova con la droga. Nei guai un 25enne tunisino. Il giovane è stato controllato sabato sera. Gli agenti lo hanno intercettato in centro e poi lo hanno fermato perché quando il 25enne ha visto la loro presenza ha accelerato il passo e ha cercato di nascondersi tra le auto parcheggiate per non farsi vedere. Messo alle strette lo straniero ha consegnato spontaneamente alla polizia un contenitore metallico con all’interno quattro pezzi di hashish contenuti in involucri di plastica trasparente, del peso di circa 4 grammi, e una pallina di marijuana contenuta all’interno di un ritaglio di plastica. In merito al possesso della sostanza il ragazzo dichiarava di detenerla per uso personale e la polizia ha proceduto a sanzionarlo per detenzione di stupefacente. La droga è stata tutta sequestrata.