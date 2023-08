Giovane cade in bici a Castelfidardo: rintracciato grazie alle telecamere

Erano da poco passate le 10 di una mattinata di pieno Ferragosto quando al centralino della Polizia locale di Castelfidardo giungeva una segnalazione per un giovane che si era allontanato dal suo domicilio facendo perdere le proprie tracce. Le immediate ricerche, con l’analisi delle immagini di videosorveglianza e il riscontro di una segnalazione telefonica, hanno permesso agli agenti di rinvenire in tempi decisamente brevi il ragazzo ferito a terra e in stato confusionale in una sperduta collina nelle contrade della città della fisarmonica.

Gli agenti della polizia hanno attivato tempestivamente il 118 e in attesa dei soccorsi hanno instaurato con il giovane, visibilmente spaventato e disorientato, un proficuo dialogo al fine di creare un rapporto di fiducia e collaborazione. L’arrivo dei militari e del personale medico del 118 hanno poi fatto il resto: i sanitari hanno fornito le prime cure e poi preso in carico il giovane assicurandogli tutto il supporto necessario per una storia di cronaca che si sarebbe potuta concludere in ben altro modo anziché con il sorriso ed il ringraziamento del ragazzo rivolto a tutti quegli operatori in divisa (forze dell’ordine e sanitari) che a vario titolo si erano prodigati per aiutarlo.

Tempestività d’intervento, professionalità e propensione al dialogo delle forze del soccorso pubblico schierate in campo sono stati gli ingredienti determinanti per scrivere una storia a lieto fine di questa calda estate 2023.