Giovane in auto con due chili di droga: arrestato

di Sara Ferreri

Giovane incensurato trovato con oltre due chili di hashish e un paniere ben fornito di cocaina e marijuana: arrestato dai carabinieri. Nell’ambito di servizi predisposti al fine di rendere ancora più pregnante le attività di controllo del territorio e di contrasto alle forme di illegalità i carabinieri della compagnia di Jesi hanno intensificato i posti di blocco. In particolare mercoledì scorso i carabinieri della stazione di Morro d’Alba hanno notato un giovane che, alla guida della propria automobile, una Volkswagen, percorreva una via del borgo di Morro d’Alba a velocità sostenuta. Questo ha indotto i militari a procedere all’immediato controllo. Fermata la vettura il giovane, disoccupato, mostrava sin da subito particolare nervosismo, come se avesse fretta di andarsene. Così i militari hanno deciso di approfondire il controllo nei confronti del giovane del posto. Tale attività ha consentito ai militari di trovare e sottoporre a sequestro vari panetti di hashish, del peso complessivo di 2 chili, 37 grammi di cocaina e 204 di marijuana. Non sarebbe stato trovato altro materiale né contanti, probabilmente il giovane si era da poco rifornito degli stupefacenti, una quantità particolarmente ingente che avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. I carabinieri hanno quindi arrestato il ventiduenne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e lo hanno trasferito alla casa cicondariale di Ancona. Il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Dunque il giovane per ora resta a Montacuto, in attesa del processo. Le indagini dei carabinieri adesso proseguono per capire i destinatari e la provenienza del ben fornito paniere di droga. Ma non è tutto perché durante i controlli di questi ultimi giorni i militari dell’Aliquota Radiomobile e della stazione di Chiaravalle hanno beccato un 24enne con la cocaina, denunciandolo a piede libero. Si tratta di un 24enne che dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti perchè è stato sorpreso nel centro abitato di Chiaravalle con 3 dosi di cocaina, singolarmente confezionate, del peso complessivo di 3 grammi e anche un bilancino elettronico di precisione. I servizi di controllo del territorio saranno ulteriormente intensificati nel territorio della compagnia di Jesi nei prossimi giorni.