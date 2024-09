Giovane mamma si arrende a un male. Lascia nel dolore due figli e il marito

Ancona, 31 agosto 2024 – La città piange la dolce mamma Elison Massani, scomparsa a soli 36 anni dopo aver lottato come una leonessa contro un terribile male. Il suo cuore ha cessato per sempre di battere ieri all’ospedale regionale di Torrette dove era ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ieri la tragica notizia ha fatto il giro della città lasciando tanti attoniti. Una perdita che lascia un vuoto incredibile. Molti i messaggi di cordoglio e ricordo della giovane mamma che durante la sua malattia è stata circondata dall’affetto della sua famiglia ma anche di tanti amici che lei definiva i suoi angeli. Elison Massani lascia nel dolore due figli, il marito Gabriele Romagnuolo, la mamma Anna Rita, il papà Luciano e tanti amici. La camera ardente è stata allestita alla casa Funeraria Mauro Pentericci in via Volta 5 e sarà disponibile alle visite da oggi pomeriggio alle 14. Il funerale sarà celebrato volgerà lunedì alle 11:30 alla chiesa Santa Maria in Castagnola. Dopo il rito funebre la salma sarà tumulata nel locale cimitero.

sa. fe.