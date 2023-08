Giovane mamma uccisa dal male a Camerano: "La nostra Federica è volata via"

Paese sotto choc per la morte di Federica Bugiolacchi, giovane mamma deceduta l’altroieri. Addoloratissimi il marito Marco Ridolfi e i figli. Amatissima, la giovane donna, cameranese, ha combattuto contro un male che non le ha lasciato scampo. Fino alla fine è riuscita a mantenere il sorriso e a fare forza ai familiari, che l’hanno sempre sostenuta. "Con un silenzioso battito d’ali, è volata Federica, la moglie di Marco. Con un silenzioso battito d’ali, è volata Federica. Tutti attoniti, noi preghiamo", è il messaggio del suocero Rinaldo, tabaccaio del centro storico cameranese. La donna se n’è andata in punta di piedi. È possibile salutare la cara Federica nella sala del commiato Bamiof di Sirolo, fa sapere la famiglia, unita all’abbraccio della città in questo momento di dolore estremo. In tanti l’hanno già fatto ieri pomeriggio, quando è stata aperta la sala. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale Immacolata Concezione a Camerano.