Giovane picchiato al Piano: "Volevano rubarmi il cellulare"

Il tardo pomeriggio di ieri. Periferia. Ancora una volta, Corso Carlo Alberto a fungere da ring a cielo aperto. E il boulevard che diventa teatro dell’ennesima (violenta) aggressione. Le motivazioni all’origine della zuffa: il tentato furto di uno smartphone. Il bilancio finale: due persone, 29 e 35 anni, originarie del Bangladesh portate al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, per essere adeguatamente curate in due momenti distinti. Ma non è da escludere che gli episodi potrebbero essere in qualche modo collegati tra loro.

I fatti si sono consumati esattamente tra le 18 e le 18.30. Primi ad arrivare sul posto, a sirene spiegate, i sanitari delle Croce Gialla di Ancona. I soccorritori dell’ambulanza del 118 si sono trovati dinanzi ad un 29enne straniero, visibilmente scosso, che ha riferito di essere stato raggiunto da una serie di colpi al volto, quando ha provato ad opporsi ad un furto e ha cercato di difendere il cellulare che custodiva all’interno di un borsello personale. Sarebbero stati più di uno a percuoterlo a pugni in faccia. A quel punto, il giovane del Bangladesh è stato trasferito nel nosocomio anconetano, dov’è arrivato in codice giallo ed è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Mezz’ora dopo, altra telefonata e nuovo intervento della Croce Gialla dorica. In quel caso i volontari hanno trovato un 35enne, originario dello stesso Paese, che aveva riportato le tipiche lesioni da colluttazione. Anche per lui è stato necessario un trasferimento a Torrette.

Secondo le prime ricostruzioni, i due fatti di Corso Carlo Alberto potrebbero avere dei legami comuni. Quel che appare certo, è un altro episodio di violenza in quella zona, già segnata da risse e tentati furti e in cui non sono affatto nuovi i blitz da parte delle forze dell’ordine. Non sono da escludere, pertanto, indagini accurate per chiarire l’accaduto.